Според съобщенията, нападението е станало малко преди 20:00 часа местно време, когато група от най-малко шест души се е приближила до сградата и е хвърлила пет коктейла Молотов. Гръцките власти обявиха, че при атаката няма пострадали. Входа на сградата и паркиран автомобил до нея са с нанесени щети.
Извършителите са си тръгнали веднага след нападението в неизвестна посока, преди полицията да успее да реагира.
