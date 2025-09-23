ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нейнски: Признаването на Палестина е резултат от разклащане на доверието към Израел
"За мен това са две неща. От една страна, това е натиск върху Израел, а от друга – израз, че в много от европейските и не само общества се пропуква сериозната подкрепа за Израел заради избиването на невинни в Газа и атаката, която Израел извърши срещу Доха, унищожавайки част от ръководството на Хамас“, заяви бившият външен министър Надежда Нейнски.
По думите ѝ именно нападението в Доха е изиграло голяма роля – то е подкопало в значителна степен мирните преговори, за които се смяташе, че могат да доведат до добър резултат.
"Израел никога не е бил в по-добра позиция от гледна точка на сигурността си и се ползваше с голяма подкрепа от международната общност. Атаката в Доха обаче до голяма степен дискредитира усилията на президента Тръмп и на арабските държави. Да атакуваш посредника в едни мирни преговори се възприе като предателство. Това разклати иначе монолитната подкрепа за Израел и на практика започна процесът на заявка за признаването на Палестинската държава“, обясни Нейнски.
Тя подчерта, че идеята за две държави не е нова, но въпросът е дали палестинското ръководство може да замени ролята на вече дискредитиран и отслабен Хамас – притеснение, което споделят и САЩ, и държави като Израел, Италия и Германия.
Според нея Хамас в момента е почти унищожен, а арабските държави отправят сериозни апели за неговото окончателно разоръжаване.
"Арабският свят е в нов етап от своето развитие и иска да продължи нормализирането на отношенията си с Израел. Но ако Израел направи анексия на Западния бряг, което е възможен отговор на признаването на палестинска държава, това ще бъде възприето като преминаване на червена линия“, предупреди пред БНТ тя.
По думите ѝ последиците биха били две: икономически – прекратяване на всички търговски отношения с арабския свят, и репутационни – загуба на постигнатия дипломатически пробив в отношенията на премиера Нетаняху с арабските държави.
Нейнски допълни, че признаването на палестинска държава е и дипломатически казус за България, но ситуацията е твърде сложна, за да може страната ни да играе посредническа роля.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 514
|предишна страница [ 1/86 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: