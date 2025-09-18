ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Недостигът на лекарствата в ЕС достигна безпрецедентни висоти
В документа се посочва, че липсата на общата европейска рамка и инструментите за съгласуваните действия между държавите-членки влошава ситуацията и създава рискове за пациентите и здравните системи. "Недостигът на лекарства е постоянен проблем в целия ЕС. Той нараства както по честота, така и по тежест и достигна рекордни нива през 2023 и 2024 г.", заяви Клаус-Хайнер Лене от Сметнатата палата при представянето на доклада в сряда (17 септември).
По думите му ситуацията показва стратегическата уязвимост на ЕС по отношение на сигурността на лекарствените доставки.
Критичните случаи и животоспасяващите медикаменти в недостиг:
Между 2022 г. и октомври 2024 г. националните регулатори са съобщили на Европейската агенция за лекарствата (EMA) за 136 критични случая. През март 2024 г. 34 лекарствата са били в недостиг, като 16 от тях са включени в списъка с основните медикаменти на Европейската комисия.
Сред тях фигурират: тромболитици - използвани при инфаркт и инсулт, амоксицилин - един от най-широко използваните антибиотици, антидоти срещу отравяне с цианид, и други.
Проблемът с фрагментираните данни и липсата на контрол:
Докладът подчертава, че разпокъсаността на данните в ЕС - за наличностите, сигналите за недостиг и разрешенията за употреба - ограничава способността за навременната реакция. В Белгия производителите могат да съобщят за недостиг чак в деня, в който лекарството стане недостъпно. В Нидерландия обаче се изисква предизвестие от поне два месеца, ако се очаква прекъсване в доставките.
Процедурата допълнително се усложнява, тъй като производителите подават информация първо до националните органи, които после я предават на EMA. Често докладването закъснява или изобщо липсва
"Не може да се координира нещо, за което липсва информация", заявява Матиас Блаас от Сметнатата палата. "Всяка страна подава различна информация, някои дори не подават никаква".
Представители от Сметнатата палата посочват още, че съществуващите предложения не включват задължителните механизми за контрол, като например санкциите за производителите, които не съобщават своевременно за недостига.
Следващият пакет от фармацевтичното законодателство, който в момента се обсъжда от министрите на здравеопазването в Съвета на ЕС, цели да наложи по-строги задължения към фармацевтичните компании за предоставянето на данните за наличности и веригите за доставките. "Само когато тези предложения бъдат приети, финансирането ще бъде осигурено и проектите ще започнат. Тогава ще има ефект, но това ще отнеме години", предупреждава Блаас.
В отговор на доклада, говорител на Европейската комисия заяви: "Комисията отбелязва призива на Сметнатата палата за по-силната и ефективна рамка. Убедени сме, че последните ни предложения ще доведат до съществена промяна и ще отговорят на предизвикателствата, които представи докладът".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: