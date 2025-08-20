Новини
Не само европейците почиват на гръцкото море, оказа се атрактивно дори за американците
Автор: Илиана Пенова 09:14Коментари (0)66
©
Европейците са най-честите посетители на Гърция. Предимството на близостта прави това лесно разбираемо, пише Kathimerini.

Но напоследък нещата се променят: все по-голям брой посетители от Съединените щати, Канада и Австралия са привлечени от очарованието на Атина и островите. Китайците наскоро последваха примера им, а сега е ред и на индийците.

Проучване на Института на Гръцката конфедерация по туризъм (INSETE) показва, че по-голям процент индийци (72,4%) планират пътуване в чужбина, отколкото гражданите на Съединените щати (57%), заедно с около 69% от австралийците и канадците и 59,5% от китайците.

Малко повече от един на всеки осем потенциални индийски пътешественици планират пет или повече пътувания в чужбина за следващата година, което е значително по-висок брой, отколкото сред гражданите на други страни.

Гърция е 11-тата предпочитана чуждестранна дестинация както сред канадците, така и сред австралийците, 13-та най-популярна за американците и 31-ва за китайците. Индия отново е отделен случай: Гърция може да е едва 26-тата най-популярна дестинация за индийците, но е скочила с 13 места само за една година.

Сред средиземноморските дестинации Франция и Италия оглавяват класациите на всички тези страни. Гърция обикновено е на трето или четвърто място.

Гражданите на САЩ също са склонни да харчат повече в сравнение с останалите: 17% от анкетираните казват, че планират да похарчат от 94 до 123 евро на нощувка, а други 14% биха похарчили между 124 и 153 евро, докато почти точно един на всеки четирима би бил готов да похарчи над 183 евро на нощувка.

Американците са следвани, в низходящ ред, от австралийците, канадците, китайците и индийците. Сред последните 13,9% отговарят, доста оптимистично, че биха искали да харчат 24-32 евро дневно, а други 12,6% искат да ограничат разходите до 16-24 евро на ден.

Повечето от анкетираните биха искали да направят поне пет- до седемдневна екскурзия до Гърция и макар почти всички да биха посетили по-известните паметници, основната им цел е забавление и релаксация. Само китайците поставят опознаването на различна цивилизация като основен приоритет.

