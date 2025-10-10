ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не, не е Доналд Тръмп - Мария Корина Мачадо печели Нобеловата награда за мир за 2025 г.
Норвежкият Нобелов комитет обяви наградата в петък, 10 октомври.
Мария Корина Мачадо беше удостоена с наградата "за нейната неуморна работа за насърчаване на демократичните права на венецуелския народ и за нейната борба за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, въпреки многобройните публични претенции за наградата, не получи Нобеловата награда за мир.
