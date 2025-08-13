Новини
Наша съседка се изправя пред най-високите си нива на инфлация
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:03
©
Румъния се изправя пред най-високите си нива на инфлация от последните години. Според официалните данни за юли годишната инфлация достига 7,8% – рязко покачване от 5,7% през предходния месец. Най-силно е поскъпването на пресните плодове, които са с близо 40% по-скъпи в сравнение с миналата година.

"Новините не са много добри - имаме сериозна икономическа криза. Цените растат заради комбинация от фактори - увеличение на ДДС и акцизите, либерализация на енергийния пазар и неблагоприятни климатични условия“, коментира от Букурещ журналистът и блогър Юлия Баховски. Тя напомня, че ДДС е повишен от 19 на 21%, а за някои храни – от 5 на 11%. Според нея домакинствата усещат поскъпването най-вече през горивата и хранителните продукти. Очакват се и нови мерки – втори пакет данъчни промени, първоначално обявен за август, но вероятно отложен.

Кризата обаче не е само икономическа. Румъния е в сложна политическа ситуация, с голяма управляваща коалиция от четири партии, между които има сериозни конфликти. "Това правителство ще управлява до края на следващата година, но прогнозите не са оптимистични. Дори гуверньорът на Националната банка призна, че пикът на инфлацията ще е през септември – между 9,5 и 10%,“ предупреди Баховски.

Тя подчерта, че румънците очакват реформите да засегнат не само гражданите, но и държавния апарат, където разследващата журналистика разкрива корупционни практики и привилегии. Частният бизнес също е под натиск – компаниите имат значително по-високи разходи, което допълнително затруднява икономическата стабилност.






