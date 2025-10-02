ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нападение с нож в синагога в Манчестър: Четирима са ранени, заподозреният е прострелян
Полицията в града съобщава, че четирима души са били ранени по време на нападението. Властите добавят, че заподозреният е бил прострелян, но не потвърждават какво е неговото състояние.
Полицията е реагирала на сигнал в 09:31 ч. местно време, според който автомобил се е движел заплашително към местни жители, а мъж е бил намушкан с нож в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк.
Инцидентът се случва на най-святия ден в еврейския религиозен календар, наричан още Йом Кипур.
Голям брой евреи посещават синагогите и постят на този ден.
Кметът на Манчестър Анди Бърнам споделя, че "се смята", че извършителят е починал, но добавя, че това все още "не е потвърдено".
Той също така заявява, че "непосредствената опасност изглежда е отминала", но предупреждава гражданите да избягват района, докато полицията разследва случая.
Министър-председателят Кийър Стармър ще се върне по-рано от срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген, след като беше информиран за инцидента.
В изявление, той казва: "Потресен съм от нападението в синагогата в Кръмсол.
Фактът, че това се случи на Йом Кипур, най-святият ден в еврейския календар, го прави още по-ужасяващо. Мислите ми са с близките на всички засегнати и благодаря на службите, които са се отзовали на сигналите".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 756
|предишна страница [ 1/126 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: