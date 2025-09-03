© Турски мигрант е застрелян от полицията в южния френски град Марсилия, след като пет души са били ранени до хотел и на близка улица. Мъжът е бил въоръжен с два ножа и палка и е игнорирал предупрежденията на полицията да хвърли оръжията си, заявява пред репортери прокурорът на Марсилия Никола Бесон, предава ВВС.



Той е бил изгонен от хотела за неплатени такси и е нападнал един човек в стаята си, преди да намушка управителя на хотела и сина му, съобщава прокурорът.



Една от жертвите, намушкана в хотела, е в критично състояние, а другите две са сериозно ранени.



Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайо е посетил мястото на нападението.



Кметът на Марсилия Беноа Паян е изразил пълната си подкрепа към всички, засегнати от атаката във вторник, и е похвалил полицията за бързата й реакция. "Сигурността на жените и мъжете в Марсилия е мой приоритет“, пише той в социалните медии.



