Нанси Пелоси се оттегля от политиката

© Бившият председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране в края на настоящия си мандат, слагайки край на близо четиридесетгодишна кариера в Конгреса, съобщава New York Post. Ключова фигура в Демократическата партия, тя беше първата и единствена жена председател на Камарата на представителите на Съединените щати. Пелоси е на 85 години. "Искам вие, мои съграждани на Сан Франциско, да сте първите, които ще узнаят, че няма да се кандидатирам за Конгреса“, заявява Пелоси във видеообръщение към своите избиратели.



Пенсионирането ѝ бележи и края на една легендарна политическа кариера: Пелоси е първата жена председател на Камарата на представителите и ръководи парламентарната група на своята партия в долната камара на Конгреса от 2003 до 2023 г. Демократът от Сан Франциско също се смята за влиятелен политик. Тя е изиграла решаваща роля в убеждаването на президента Джо Байдън да се оттегли от президентската надпревара през 2024 година.