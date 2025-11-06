Новини
Нанси Пелоси се оттегля от политиката
Автор: Николина Александрова 19:01Коментари (0)64
©
Бившият председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране в края на настоящия си мандат, слагайки край на близо четиридесетгодишна кариера в Конгреса, съобщава New York Post. Ключова фигура в Демократическата партия, тя беше първата и единствена жена председател на Камарата на представителите на Съединените щати. Пелоси е на 85 години. "Искам вие, мои съграждани на Сан Франциско, да сте първите, които ще узнаят, че няма да се кандидатирам за Конгреса“, заявява Пелоси във видеообръщение към своите избиратели.

Пенсионирането ѝ бележи и края на една легендарна политическа кариера: Пелоси е първата жена председател на Камарата на представителите и ръководи парламентарната група на своята партия в долната камара на Конгреса от 2003 до 2023 г. Демократът от Сан Франциско също се смята за влиятелен политик. Тя е изиграла решаваща роля в убеждаването на президента Джо Байдън да се оттегли от президентската надпревара през 2024 година.

общо новини по темата: 85
