|Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
През 2020 г. правителството на социалисти и леви партии прие закон, който забранява изгонването на "социално уязвими“ наематели и окупатори без съдебно решение. Това законодателство е все още в сила и е замразило около 40 000 дела за принудително изселване.
За "социално уязвими“ се считат хората с ниски доходи (под 537,84 евро на човек), трайно безработните, ползващите социални помощи, самотни майки, многодетни семейства, хора с тежки здравословни проблеми и възрастни над 65 години. Много от скуатърите попадат в тази категория. През 2024 г. срещу тях са подадени 16 500 съдебни жалби, а само през първата половина на 2025 г. – около 15 000.
Собствениците на имоти често се страхуват да дават жилищата си под наем, защото наемателите могат да спрат плащанията, позовавайки се на закона. В същото време около 3,8 милиона жилища стоят празни. Изселването на нежелани наематели е трудно – става само чрез съд, а съдилищата са претоварени и делата се бавят по две години. Собствениците нямат право да изгонят сами наемателите и могат да бъдат наказани с затвор или глоби, ако го направят.
Скуатърите предпочитат празни жилища – апартаменти за наем, вили по крайбрежието, непродадени имоти или такива, в които обитателите временно отсъстват. Те понякога използват трикове, като поръчване на пица на адреса, за да "докажат“, че живеят там от по-рано.
Част от окупаторите са организирани от престъпни групи, които предлагат услуги и на собствениците за "бързо и мирно“ изселване, но също могат да упражняват натиск и заплахи.
Проблемът предизвиква обществено недоволство. Опозиционната Народна партия обещава да отмени законите, които защитават "уязвимите“ наематели, а в регионите, където тя е на власт, изселването става по-бързо. В страната действат и организации на собственици, които организират протести срещу незаконното завземане на имоти.
