Турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи днес, че властите са намерили черната кутия на турския военен транспортен самолет, който се разби в източна Грузия, и добави, че продължават разследванията за установяване на причините за катастрофата.Както съобщава Ердоган, от Турция е изпратена група от 46 души, която ще провежда съвместно с грузинските власти операции по издирване и спасяване.C-130 е излетял от Ганджа, в западната част на Афганистан, с направление Турция. Той се разби вчера следобед, малко след като навлезе във въздушното пространство на Грузия.Останките от самолета бяха открити късно вчера следобед на няколко километра от границата с Азербайджан.И двадесетте турски военни, които са пътували в самолета, са загубили живота си. Това е най-смъртоносното военно събитие в турските въоръжени сили от 2020 г. насам.