Намериха "черната кутия" на турския C-130, който се разби в Грузия
Както съобщава Ердоган, от Турция е изпратена група от 46 души, която ще провежда съвместно с грузинските власти операции по издирване и спасяване.
C-130 е излетял от Ганджа, в западната част на Афганистан, с направление Турция. Той се разби вчера следобед, малко след като навлезе във въздушното пространство на Грузия.
Останките от самолета бяха открити късно вчера следобед на няколко километра от границата с Азербайджан.
И двадесетте турски военни, които са пътували в самолета, са загубили живота си. Това е най-смъртоносното военно събитие в турските въоръжени сили от 2020 г. насам.
