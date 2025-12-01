Сподели close
Броят на жертвите от пожарa, който опустоши жилищен комплекс в Хонконг, се увеличи. Властите съобщават, че вече са открити 146 тела, предава Sky News.

Разследващите издирват телата на загиналите в жилищния комплекс на Уанг Фук, където пожарът избухна в сряда, 26 ноември. 

Шук-ин Цанг, началник на звеното за ранените в полицията на Хонконг, заяви, че още 100 души остават в неизвестност, а 79 души са ранени.

Полицията съобщава, че е извършила претърсвания в четири от засегнатите сгради. Градски служител обаче посочи, че търсенето се очаква да продължи от три до четири седмици.

В неделя над 1000 души се събраха, за да отдадат почит на жертвите на пожара - най-смъртоносният в Хонконг от повече от 75 години. Опечалените чакаха на опашка с дължина над километър, за да положат цветя, някои от които съдържаха бележки, адресирани до загиналите.

Онлайн петиция, настояваща за независимо разследване на евентуална корупция и преразглеждане на строителния надзор, събра над 10 000 подписа, преди да бъде прекратена. Друга петиция с подобни искания набра над 2700 подписа, призовавайки за "ясна отчетност" от страна на правителството.

Градските власти обявиха, че спират 28 строителни проекта, изпълнявани от фирмата Prestige Construction & Engineering Company, която е извършвала ремонтните дейности в комплекса Уанг Фук. Според тях пожарът е "разкрил сериозни недостатъци" в безопасността на обектите на компанията, включително "широкото използване на пенопластови плоскости за блокиране на прозорци по време на ремонт на сгради".