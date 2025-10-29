"Най-силният ураган удрял Карибите": Властите в Куба евакуираха 735 000 души

© Ураганът "Мелиса" достигна източната част на Куба в близост до град Чивирико в сряда сутринта като "изключително опасна" буря от категория 3, съобщи Националният център за урагани в Маями, след като опустоши Ямайка като един от най-силните атлантически урагани, регистрирани досега, предава CBS News.



Кубинският президент Мигел Диас-Канел Бермудес съобщи във вторник вечерта в социалните медии, че властите са евакуирали 735 000 души.



Предупреждение за ураган беше в сила за провинциите Гранма, Сантяго де Куба, Гуантанамо, Холгин и Лас Тунас.



"Мелиса" имаше максимална скорост на вятъра от 120 мили в час, когато достигна Куба, и се движеше на североизток със скорост 10 мили в час, според NHC. Бурята бе съсредоточена на 20 мили източно от Чивирико и на около 60 мили западно-югозападно от Гуантанамо, Куба.



Прогнозираше се, че "Мелиса" ще пресече острова през сутринта и ще се придвижи към Бахамите по-късно в сряда. Продължаващите интензивни дъждове могат да причинят опасни за живота наводнения с многобройни свлачища, заявиха американските синоптици. За Бермуда беше в сила предупреждение за ураган.



"Мелиса" удари Ямайка във вторник с максимална скорост на вятъра от 185 мили в час.



Очакваше се бурята да предизвика приливна вълна с височина до 12 фута в региона и да доведе до валежи от до 20 инча в части от източна Куба.



"В тези райони са вероятни многобройни свлачища", заяви директорът на NHC Майкъл Бренан.



Ураганът може да влоши тежката икономически криза в Куба, която вече доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването, недостиг на гориво и недостиг на храна.



"Има много работа за вършене. Знаем, че ще има много щети“, заяви Диас-Канел в телевизионно обръщение, в което увери, че "никой няма да бъде изоставен и ще бъдат използвани всички ресурси, за да се защити живота на населението“.



В същото време той призова населението да не подценява силата на "Мелиса", "най-силният ураган, който някога е удрял националната територия“.



Провинциите от Гуантанамо – в крайния изток – до Камагуей, почти в центъра на удължената Куба, вече бяха преустановили учебните занятия в понеделник.



Ямайка се готви да оцени щетите, оставени от "Мелиса"



Докато Куба се готвеше за бурята, властите в Ямайка се подготвяха да се разпръснат в сряда, за да оценят щетите.



Големи щети са отчетени в части от Кларендон в южната част на Ямайка и в югозападната енория Св. Елизабет, която е "под вода“, заяви Десмонд Макензи, заместник-председател на Съвета за управление на риска от бедствия на Ямайка.