ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Най-силният ураган удрял Карибите": Властите в Куба евакуираха 735 000 души
Кубинският президент Мигел Диас-Канел Бермудес съобщи във вторник вечерта в социалните медии, че властите са евакуирали 735 000 души.
Предупреждение за ураган беше в сила за провинциите Гранма, Сантяго де Куба, Гуантанамо, Холгин и Лас Тунас.
"Мелиса" имаше максимална скорост на вятъра от 120 мили в час, когато достигна Куба, и се движеше на североизток със скорост 10 мили в час, според NHC. Бурята бе съсредоточена на 20 мили източно от Чивирико и на около 60 мили западно-югозападно от Гуантанамо, Куба.
Прогнозираше се, че "Мелиса" ще пресече острова през сутринта и ще се придвижи към Бахамите по-късно в сряда. Продължаващите интензивни дъждове могат да причинят опасни за живота наводнения с многобройни свлачища, заявиха американските синоптици. За Бермуда беше в сила предупреждение за ураган.
"Мелиса" удари Ямайка във вторник с максимална скорост на вятъра от 185 мили в час.
Очакваше се бурята да предизвика приливна вълна с височина до 12 фута в региона и да доведе до валежи от до 20 инча в части от източна Куба.
"В тези райони са вероятни многобройни свлачища", заяви директорът на NHC Майкъл Бренан.
Ураганът може да влоши тежката икономически криза в Куба, която вече доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването, недостиг на гориво и недостиг на храна.
"Има много работа за вършене. Знаем, че ще има много щети“, заяви Диас-Канел в телевизионно обръщение, в което увери, че "никой няма да бъде изоставен и ще бъдат използвани всички ресурси, за да се защити живота на населението“.
В същото време той призова населението да не подценява силата на "Мелиса", "най-силният ураган, който някога е удрял националната територия“.
Провинциите от Гуантанамо – в крайния изток – до Камагуей, почти в центъра на удължената Куба, вече бяха преустановили учебните занятия в понеделник.
Ямайка се готви да оцени щетите, оставени от "Мелиса"
Докато Куба се готвеше за бурята, властите в Ямайка се подготвяха да се разпръснат в сряда, за да оценят щетите.
Големи щети са отчетени в части от Кларендон в южната част на Ямайка и в югозападната енория Св. Елизабет, която е "под вода“, заяви Десмонд Макензи, заместник-председател на Съвета за управление на риска от бедствия на Ямайка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: