"Току-що приключи първата сесия на преговорите с американската делегация в Женева. Искам да потвърдя: проведохме много продуктивна първа среща с уважаемата американска делегация. Постигнахме много добър напредък и вървим напред към справедлив и траен мир“, заявява Ермак.
Той съобщава, че днес, 23 ноември, ще се състои втора среща с европейските партньори.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви малко по-рано, че преговорите между американската и украинската делегации на 23 ноември са били може би "най-продуктивните и най-съдържателните“ от момента на включването на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
"От самото начало имахме надежден работен продукт, изграден върху приноса на всички заинтересовани страни, и днес успяхме да разгледаме много от тези въпроси по точки. Смятам, че постигнахме реален напредък“, отбеляза Рубио.
