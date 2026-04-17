Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че започва изплащането на обезщетения на жертвите на криптокралицата Ружа Игнатова и нейната фирма OneCoin.

За период от 5 години /2014–2019 г./ Ружа Игнатова и Карл Себастиан Гринууд, съоснователи на OneCoin Ltd. (OneCoin), заедно с други лица, са организирали мащабна международна инвестиционна измама с криптовалута, измамени са инвеститори от цял свят.

Припомняме, че OneCoin започна дейност през 2014 г., а седалището й беше в София, България. Компанията предлагаше и продаваше измамна криптовалута със същото име чрез глобална мрежа за многостепенен маркетинг (MLM).

В резултат на неверни твърдения за OneCoin, жертвите инвестираха над 4 милиарда долара по целия свят в измамната криптовалута. Министерството на правосъдието заведе редица дела, свързани с OneCoin, в Южния окръг на Ню Йорк. Няколко ключови фигури, участвали в схемата, са били осъдени, а Министерството е поискало наказателно отнемане на имущество, произтичащо от приходите от измамната схема. Понастоящем за компенсации на жертвите са налични над 40 милиона долара от отнетото имущество.

Чрез процеса на възстановяване на средствата жертвите, които са закупили измамната криптовалута OneCoin между 2014 и 2019 г., могат да имат право на обезщетение. Лицата, които смятат, че са жертви, могат да получат формуляр за молба онлайн на адрес www.onecoinremission.com. Жертвите могат също да се обадят, да изпратят имейл или да пишат на администратора по възстановяването на средствата, за да поискат да им бъде изпратен формуляр за молба.

Крайният срок за подаване на молба е 30 юни. Отделът за пране на пари, наркотици и конфискация към Наказателния отдел управлява процеса по възстановяване на щетите.

"Жертвите са в центъра на всичко, което правим в Министерството на правосъдието“, заявява помощник-генералният прокурор А. Тайсен Дува от Наказателния отдел на Министерството на правосъдието. "Както направихме в този сложен случай на инвестиционна измама, Министерството преследва конфискация, за да отнеме печалбата от престъплението и след това да използва тези пари за компенсиране на жертвите, където е възможно. Аз похвалявам усилията на нашите колеги в Южния окръг на Ню Йорк, нашите партньори в правоприлагащите органи и нашата Секция за пране на пари, наркотици и конфискация, която управлява Програмата за конфискация на активи, за цялата им работа в полза на жертвите в този важен случай", се посочва в съобщението на американското ведомство.