|Най-малко трима загинали и десетки ранени при експлозия на цистерна в Мексико
Превозното средство се е взривило на мост в гъсто населения квартал Изтапалапа в източната част на столицата, изпращайки пламъци и дим в околността.
Кметът на Мексико, Клара Бругада, нарече експлозията "извънредна ситуация", при която изгоряха близо 30 превозни средства, а 19 от ранените, включително шофьорът на камиона, са в тежко състояние. Сред ранените са бебе и двегодишно дете.
Кадри по телевизията и социалните мрежи показаха момента на мощната експлозия, причините за която все още не са известни.
На разпространените кадри се виждат хора с привидно сериозни изгаряния, докато други близо до зоната на бедствието избягаха от бързо разпространяващите се пламъци, които по-късно бяха овладени от пожарникарите.
Медиците се грижат за ранените, а групи от местни жители помагат за изваждането на жертвите от огъня и за отвеждането им на безопасно място.
Списъците с ранените показват, че някои от тях са с до 100 процента изгаряния на кожата.
Клара Бругада заяви, че прокурорите разследват случая, но изглежда, че камионът, който е превозвал 49 500 литра бензин, е експлодирал, след като се е преобърнал на магистралата.
"Това е ужасен инцидент', казва още кметът на мястото на експлозията.
Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум изрази съболезнованията си на семействата на загиналите в публикация в социалната мрежа X и благодари на екипите за спешна помощ за тяхната работа.
Цистерната за превозване на горивото е носила логото на енергийната компания Silza отстрани, но в разговор с информационната агенция Associated Press, служител на компанията, който не е пожелал да бъде идентифициран, е отрекъл, че това е тяхното превозно средство. Компанията не е отговорила веднага на имейл с искане за коментар или повече подробности, съобщават още журналистите.
По-късно през нощта министерството на околната среда на Мексико заяви в изявление, че Silza не е имала актуализирани застрахователни документи, необходими за транспортиране на горивото, тъй като заявлението ѝ е било отхвърлено.
Експлозията е станала на една от основните пътни връзки, излизащи от мексиканската столица по пътя към град Пуебла. Пътят е бил отворен отново в сряда вечерта (10 септември).
|Още по темата:
