ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ
Самолетът на UPS се разби близо до международното летище "Луисвил Мухамед Али“ във вторник вечерта, като снимки от мястото на инцидента показват големи пожари и дим, издигащ се във въздуха.
На пресконференция губернаторът на Кентъки Анди Бешиър описа инцидента като "катастрофален“ и призова местните жители да спазват всички заповеди за осигуряване на убежище на място.
В по-късна публикация в социалните медии той потвърди, че броят на загиналите е нараснал от първоначалните трима на най-малко седем, като се очаква броят да се увеличи още.
Потвърдено е, че в самолета са били трима души, а 11 са ранени на земята.
Бешиър описва нощта като "тежка“ за града.
Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че катастрофата е станала около 17:15 ч. местно време (00:15 ч. българско време), когато самолетът е излетял от летището с направление Хонолулу, Хавай.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 808
|предишна страница [ 1/135 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: