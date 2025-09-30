Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Най-малко петима са загинали след силното земетресение, което разтърси Филипините
Автор: Ваня Кузманова 23:00 / 30.09.2025Коментари (0)70
©
Най-малко петима души са загинали, след силното земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер, което разтърси централната част на Филипините, пише Daily Mail.

И петте смъртни случая са регистрирани в община Сан Ремигио, в северната част на гъстонаселения остров Себу. Четири тела са извадени от спортен център в Сан Ремигио, а едно дете е било затрупано от отломки в друга част на града, съобщи филипинската телевизионна мрежа ABS-CBN от Манила. 

Земетресението накара жителите да напуснат домовете си, тъй като много бяха ранени, а пътища, домове и пожарна станция бяха повредени.  

Пожарникарят Рей Канете заяви, че пожарната им станция се е срутила при земетресението и е трябвало да бъде оказана първа помощ на най-малко трима жители, които са били ранени от падащи отломки.

Американската геоложка служба е регистрирала четири земетресения с магнитуд 5,0 или по-висок в района след първото земетресение.


Още по темата: общо новини по темата: 1322
30.09.2025 »
29.09.2025 »
28.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/221 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:17 / 28.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Водна криза
Войната в Украйна
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: