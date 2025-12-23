Сподели close
Най-малко петима души загинаха, а един човек се издирва, след катастрофа със самолет на мексиканските военноморски сили, който е бил на медицинска мисия, преди да се разбие близо до Галвестън, Тексас, съобщиха официални лица, предава ABC News.

Според съобщенията самолетът е бил на медицинска мисия, а сред загиналите е двегодишно дете.

Бреговата охрана на САЩ съобщи, че други двама души от екипажа са откарани в болница, докато 27-годишен пътник е невредим.