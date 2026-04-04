Най-малко пет кораба са били пропуснати през Ормузкия проток през последните 24 часа съобщава Greek City Times, като се позовава на данни от система за следене на морския трафик. Според изданието това е знак за политиката на Иран за частично пропускане на плавателни съдове, които са свързани с държави, които не подкрепят израелско-американската военна офанзива.

От Персийския залив са излезли три танкера на компании свързани с Оман, контейнеровоз на френската шипинг компания CMA CGM и японски танкер за втечнен природен газ.

Според данните преди да навлезе в ирански териториални води контейнеровозът е излъчил сигнал, с който ясно е показал, че корабът е собственост на френска компания. През последните дни френският президент Емануел Макрон активно лобира за дипломатическо решение на конфликта в Близкия Изток и критикува Доналд Тръмп за действията му.

Оман пък беше посредник в преговорите между САЩ и Техеран преди началото на бомбардировките.

Танкерът за втечнен газ Mitsui стана първият японски кораб, преминал през Ормузкия проток. В района има около 45 други танкери на японски компании.

До момента Иран е пропуснал плавателни съдове от Индия и такива с дестинация Китай, отбелязва изданието.