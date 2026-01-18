Сподели close
Най-малко осем души са загинали при три лавини в Австрия, информира TheGuardian.

Лавина отнесе трима от група от седем чешки ски туристи в област Муртал в провинция Щирия, като ги зарови напълно, съобщи полицията в изявление.

"Спешните екипи успяха да локализират и частично да изкопаят заровените жертви, Въпреки незабавните спасителни усилия, тримата души бяха открити мъртви", добавиха те.

По-рано в събота, в района на Понгау близо до Залцбург, лавина удари друга група от седем скиори извън пистите, убивайки четирима и ранявайки сериозно друг, съобщиха медиите, позовавайки се на спасители.

По-рано в събота друга лавина отнесе скиор извън пистите в същия район.

"Въпреки ясните и многократни предупреждения, днес отново се появиха многобройни лавини – за съжаление с фатални последици“, заяви Герхард Кремсер, областен началник на планинската спасителна служба в Понгау.

"Тази трагедия болезнено демонстрира сериозността на настоящата лавинна ситуация", добави той.