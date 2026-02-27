Corriere Della Sera и ANSA. Поне двама души са загинал, а 39 са ранените.
"Хора са заклещени под релсите“, съобщи италианският вестник. Засега причините за катастрофата все още са неизвестни, въпреки че няколко италиански медии споменават инцидент, свързан с високата скорост на трамвая.
"Помислих, че е земетресение. Седях и паднах на земята заедно с другите пътници. Беше ужасно“, разказа един от пътниците пред Corriere Della Sera.
"Трамвайът се отклони, ускори и се блъсна в сграда. Качих се на първата спирка, Repubblica, и стоях до водача. Всички ме блъскаха“, разказа друга пътничка.
Според италианския вестник трамвайът, дълъг 25 метра, с 66 места, е модел Tramlink, пуснат в експлоатация в града само няколко седмици преди инцидента.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.