Трамвай, движещ се по Viale Vittorio Veneto в Милано, е дерайлирал в петък, 27 февруари, съобщиха няколко италиански медии, сред които Corriere Della Sera и ANSA. Поне двама души са загинал, а 39 са ранените.

"Хора са заклещени под релсите“, съобщи италианският вестник. Засега причините за катастрофата все още са неизвестни, въпреки че няколко италиански медии споменават инцидент, свързан с високата скорост на трамвая.

"Помислих, че е земетресение. Седях и паднах на земята заедно с другите пътници. Беше ужасно“, разказа един от пътниците пред Corriere Della Sera.

"Трамвайът се отклони, ускори и се блъсна в сграда. Качих се на първата спирка, Repubblica, и стоях до водача. Всички ме блъскаха“, разказа друга пътничка.

Според италианския вестник трамвайът, дълъг 25 метра, с 66 места, е модел Tramlink, пуснат в експлоатация в града само няколко седмици преди инцидента.