50-годишна жена е загинала в Гереро, съобщи губернаторът на щата Гереро Евелин Салгадо, докато Бругада, потвърди смъртта на 60-годишен мъж.
Молина заяви пред X Network, че "след като протоколът за реагиране при земетресение е бил активиран“, са получени съобщения за пет стълба и четири дървета, които са паднали в мексиканската столица.
"Получихме 18 съобщения за прекъсвания на електрозахранването в различни квартали. Две конструкции се оценяват за риск от срутване и като превантивна мярка се проверяват 34 сгради и пет къщи“, добави Молина. Националната сеизмологична служба на Мексико и Европейският средиземноморски сеизмологичен център обявиха вчера, че е регистрирано земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер, с епицентър в южния щат Гереро, на брега на Тихия океан.
Късно в петък вечерта Бругада заяви, че електрозахранването е възстановено до "98% от съобщените повреди“ в Мексико Сити.
