Най-малко шест души са загиналите, а 12 други са ранените при експлозия близо до съдебна палата в столицата на Пакистан Исламабад, според полицията, предава Turkiye Today

Екипи за спешна помощ са били изпратени на мястото на инцидента, след като жителите са съобщили, че са чули силен взрив близо до сградата на окръжния съд. Силите за сигурност са отцепили района, докато са били в ход спасителните операции.

Първоначалните полицейски доклади сочат, че експлозията е станала близо до съдебната палата, като е имало няколко жертви.

Властите все още не са потвърдили причината за експлозията, тъй като разследването продължава.