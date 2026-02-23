ndtv.
Двадесет и шест пътници (според някои съобщения) са били ранени в инцидента, който се е случил, когато автобусът, пътуващ от Покхара към Катманду, се е преобърнал в река Тришули по магистрала Притви, на около 90 км западно от Катманду, в 1:30 ч. местно време, според Бишну Прасад Бхата, говорител на въоръжените полицейски сили.
Според Бхата, от мястото на инцидента са извадени 17 тела, а 28 (според други съобщения) ранени пътници са спасени от автобуса. Ранените пътници са настанени в различни болници за лечение. Непалската армия, въоръжените полицейски сили и полицията на Непал са мобилизирани за спасителни операции.
Сред загиналите в инцидента е един мъж от Нова Зеландия. Сред ранените са една жена от Япония и една от Нидерландия.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.