Проливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения и свлачища в Суматра, Индонезия, като загинаха най-малко 17 души, предаваШестима души са в неизвестност, съобщават властите в сряда, докато спасителните екипи се борят да достигнат засегнатите райони в провинция Северна Суматра.Мусонните дъждове през изминалата седмица доведоха до преливане на реките и разрушаване на хълмисти села, като кал, камъни и дървета се срутиха, оставяйки следи от разрушение, съобщават от полицията.Към сряда спасителите са открили най-малко пет тела и трима ранени в най-тежко засегнатия град Сиболга. Те търсят четирима души, които са обявени за изчезнали, се посочва в изявление.В съседния район Централен Тапанули свлачища са затрупали няколко къщи, като са загинали четирима души, а наводненията са заляли почти 2000 къщи и сгради.Спасителите са открили още седем тела в район Южен Тапанули, след наводнения и свлачища, които са изкоренили дървета и са принудили над 2800 жители да потърсят убежище във временни приюти.Абдул Мухари, говорител на националната агенция за справяне с бедствия, съобщава, че още 58 души са ранени.Той добавя, че свлачищата са засегнали и 50 къщи в район Северен Тапанули и са унищожили поне два основни моста в района.