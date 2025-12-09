Wionews.
Пожарът е избухнал в седеметажна сграда в центъра на Джакарта.
Властите съобщават, че в сградата се намират офисите на Terra Drone Indonesia, компания, която предоставя услуги с дронове за различни сектори, от минното дело до селското стопанство, съобщи Reuters.
Kompas TV съобщава, че десетки пожарникари са били мобилизирани, за да овладеят пожара, който в крайна сметка е бил потушен след продължителна операция.
Това се случва след опустошителния пожар в квартал Тай По в Хонконг миналия месец, при който загинаха близо 160 души.
