Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Голям пожар е избухнал в офис сграда в Индонезия във вторник (9 декември), като са загинали най-малко 17 души, според полицията, предава Wionews.

Пожарът е избухнал в седеметажна сграда в центъра на Джакарта.

Властите съобщават, че в сградата се намират офисите на Terra Drone Indonesia, компания, която предоставя услуги с дронове за различни сектори, от минното дело до селското стопанство, съобщи Reuters.

Kompas TV съобщава, че десетки пожарникари са били мобилизирани, за да овладеят пожара, който в крайна сметка е бил потушен след продължителна операция.

Това се случва след опустошителния пожар в квартал Тай По в Хонконг миналия месец, при който загинаха близо 160 души.