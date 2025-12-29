Reuters.
Пожарът в дома за възрастни хора Verda Damai е бил потушен късно снощи, заяви служителят на полицията Аламсджах П. Хасибуан, според репортаж на Reuters.
Десетки възрастни хора са се намирали в сградата по време на пожара, някои от които са били заклещени вътре в сградата. Няколко пожарни екипа са били изпратени, за да потушат огъня. Няколко от ранените хора са били откарани в болница за спешно лечение. Причината за пожара все още не е установена.
