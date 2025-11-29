Reuters.
191 души са в неизвестност, а над половин милион души са засегнати в цялата страна, съобщиха днес местни власти.
Повече от 78 000 души са били преместени в близо 800 центъра за помощ, предимно разположени в училища, съобщи Центърът за управление на бедствия.
Хиляди полицаи, военноморски сили и войници раздават храна, разчистват пътища и преместват уязвими семейства на безопасни места.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.