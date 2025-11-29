Сподели close
Най-малко 153 души загинаха при наводнения и свлачища в Шри Ланка, причинени от циклона ''Дитва'', предава Reuters.

191 души са в неизвестност, а над половин милион души са засегнати в цялата страна, съобщиха днес местни власти.

Повече от 78 000 души са били преместени в близо 800 центъра за помощ, предимно разположени в училища, съобщи Центърът за управление на бедствия.

Хиляди полицаи, военноморски сили и войници раздават храна, разчистват пътища и преместват уязвими семейства на безопасни места.