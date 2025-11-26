South China Morning Post. Броят на хората, които все още са в комплекса, е неизвестен, според пожарната служба, която също така обяви, че един от спасителите е сред загиналите.
Уанг Фук Корт се намира в квартал Тай По, един от 18-те района на Хонконг.
Първият сигнал за пожар е получен в 14:51 часа местно време в жилищния комплекс Уанг Фук Корт, а втората е била в 15:34 ч. Комплексът Уанг Фук Корт включва осем блока с близо 2000 жилищни единици. Няколко кули са покрити с бамбукови скелета - техника, която все още се използва широко в строителството в Хонконг. Транспортният отдел на града съобщава, че поради пожара е затворен участък от пътя Тай По, една от двете основни магистрали в района, като автобусите се пренасочват.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.