Най-малко 10 души са загинали при експлозия в бар в ски курорт в Швейцария.Полицията съобщава, че експлозията е разтърсила препълнения бар в Кран-Монтана, Вале, след което е избухнал пожар, докато празнуващите посрещали Новата година.Повече от 100 души са били в бара Le Constellation Bar and Lounge, когато е станала експлозията, съобщава швейцарската радиостанцияПредставител на швейцарската полиция е обявил, че скоро ще бъде дадена повече информация, която ще бъде оповестена от полицията на кантона Вале.Швейцарският вестникдопълва, че пожарът може да е причинен от фойерверки, докато полицията посочва, че причината за пожара в момента е неизвестна.