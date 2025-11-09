ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-голямото търговско изложение за селскостопанска техника в света отвори врати в Хановер
Изложението се провежда под мотото "Touch Smart Efficiency“.
Организаторите очакват около 430 000 посетители, само малко по-малко от рекордната посещаемост през 2023 г., когато бяха преброени над 470 000.
В изложението ще участват около 2800 представители от 52 страни, които ще представят най-съвременното оборудване, собствени модели на трактори и селскостопанска техника до събота. Всички 23 изложбени зали са напълно резервирани, съобщиха организаторите.
"Селското стопанство е под огромен натиск“, каза Лотар Хьовелман, управляващ директор на Германското селскостопанско дружество (DLG), което организира изложението.
"В същото време Agritechnica 2025 предоставя платформа за представяне на решения за устойчив растеж на производителността и за насърчаване на диалога между практиката, науката и индустрията“, каза той.
Сред представените иновации има и дронове, сензори и приложения, базирани на изкуствен интелект (ИИ), предназначени да направят селскостопанските операции по-ефективни.
Федералната агенция за земеделие и храни (BLE) представя резултати от около 20 изследователски проекта, включително изцяло електрически компактен трактор със система за бърза смяна на батерии, мултисензорна система, базирана на ИИ, за производство на култури и дронове, използвани за засяване на семена.
Agritechnica се определя като водещ световен търговски панаир за селскостопанска техника.
Събитието отбелязва своята 40-та годишнина тази година. За първи път то се е провело във Франкфурт през 1985 г., а по-късно се премества в Хановер през 1995 г., където индустрията сега се среща на всеки две години.
