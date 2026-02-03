В Сингапур се открива най-големият авиосалон в Азия в опит на производителите да задоволят огромното търсене на този пазар, пише Reuters. Очакванията и надеждите са големи, въпреки опасенията от недостига на компоненти за производството на самолети и прекъсванията във веригите на доставки.В десетото юбилейно изложение участват над 1000 компании, сред които гигантите Airbus и Boeing, както и местният лидер ST Engineering. Огромен интерес ще предизвикат и участниците, които предлагат съвременни военни дрон системи, като Anduril Industries и Shield AI. Организаторите на авиосалона очакват повече от 60 хиляди души да посетят изложението.Азиатско-тихоокеанският регион е един от най-динамично развиващите се пазари в авиоиндустрията. Двигатели са основно Китай и Индия с прогнозен ръст на пътуващите от 7.3 на сто през тази година. Един от основните проблеми за производителите, обаче, остава невъзможността да изпълняват навреме доставките на поръчаните самолети.В областта на военната авиация също има какво да се види, твърдят организаторите. Като пример за това е китайският изтребител от ново поколение J-35A. Той е едноместен, изпълнен по стелт технология и може да бъде разположен на самолетоносач.