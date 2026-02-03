Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В Сингапур се открива най-големият авиосалон в Азия в опит на производителите да задоволят огромното търсене на този пазар, пише Reuters. Очакванията и надеждите са големи, въпреки опасенията от недостига на компоненти за производството на самолети и прекъсванията във веригите на доставки.

В десетото юбилейно изложение участват над 1000 компании, сред които гигантите Airbus и Boeing, както и местният лидер ST Engineering. Огромен интерес ще предизвикат и участниците, които предлагат съвременни военни дрон системи, като Anduril Industries и Shield AI. Организаторите на авиосалона очакват повече от 60 хиляди души да посетят изложението.

Азиатско-тихоокеанският регион е един от най-динамично развиващите се пазари в авиоиндустрията. Двигатели са основно Китай и Индия с прогнозен ръст на пътуващите от 7.3 на сто през тази година. Един от основните проблеми за производителите, обаче, остава невъзможността да изпълняват навреме доставките на поръчаните самолети.

В областта на военната авиация също има какво да се види, твърдят организаторите. Като пример за това е китайският изтребител от ново поколение J-35A. Той е едноместен, изпълнен по стелт технология и може да бъде разположен на самолетоносач.

текст: Милен Кандарашев