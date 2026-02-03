ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-голямото авиоизложение в Азия се открива в Сингапур
В десетото юбилейно изложение участват над 1000 компании, сред които гигантите Airbus и Boeing, както и местният лидер ST Engineering. Огромен интерес ще предизвикат и участниците, които предлагат съвременни военни дрон системи, като Anduril Industries и Shield AI. Организаторите на авиосалона очакват повече от 60 хиляди души да посетят изложението.
Азиатско-тихоокеанският регион е един от най-динамично развиващите се пазари в авиоиндустрията. Двигатели са основно Китай и Индия с прогнозен ръст на пътуващите от 7.3 на сто през тази година. Един от основните проблеми за производителите, обаче, остава невъзможността да изпълняват навреме доставките на поръчаните самолети.
В областта на военната авиация също има какво да се види, твърдят организаторите. Като пример за това е китайският изтребител от ново поколение J-35A. Той е едноместен, изпълнен по стелт технология и може да бъде разположен на самолетоносач.
текст: Милен Кандарашев
