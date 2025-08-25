Новини
Най-добрите гръцки острови за семействата с деца
Автор: Илиана Пенова 15:40
©
Нека бъдем честни. Пътуването с деца – независимо дали са малки деца, тийнейджъри или капризни тийнейджъри – може да бъде предизвикателство. Намирането на правилния остров, такъв с точното съчетание от забавление, комфорт и спокойствие, е деликатен балансиращ акт. Искате място за релакс, безопасни места за плуване и в идеалния случай нещо по-стимулиращо от екрана на iPad. Бонус точки, ако наблизо има уютна таверна и никой не върти очи, пише  Kathimerini.

И с 227 обитаеми острова, всеки със свой собствен характер, Гърция предлага неограничен избор – но целият този избор може да бъде объркващ, когато се опитвате да планирате перфектното семейно бягство.

 

За щастие, лондонският вестник "Таймс“ е свършил част от работата, публикувайки подбран списък със 17-те най-добри гръцки острова за семейства. Изборът им варира от спокойни убежища до любими места, изпълнени с активности – всяко от които предлага уникална част от островния живот. Какво ги обединява? Слънчева светлина, плажове, подходящи за деца, и легендарната гръцка любов към децата. В страна, където семейството е всичко, малките не само са добре дошли – те са и празнувани.

Сред най-популярните места е Лефкада, йонийско бижу, известно с тюркоазените си води, заливи, подходящи за лодки, и вили за семейства с частни басейни – идеални за престой от няколко поколения. Закинтос радва любителите на природата с плажове, където гнездят костенурки, в Геракас, докато близката Кефалония очарова с рибарски селища и сапфирени заливи, особено в спокойния север около Фискардо. В Цикладите Наксос блести като любимо място за семейства, предлагайки плитки плажове, охранявани от спасители, уиндсърфинг и дори езда край морето.

Ако търсите нещо кинематографично, отправете се към Скопелос, островът на Mamma Mia!, където морето блести, а еднодневните екскурзии до близкия Алонисос разкриват най-големия морски парк в Европа. За смесица от култура и забавление, Корфу съчетава венецианска архитектура, пясъчни заливи и все по-популярния аквапарк Aqualand.

Няколко острова в списъка са освежаващо ненатрапчиви. Меганиси и Халки предлагат носталгично преживяване, връщане към основното, с малко повече от таверни, пристанища и тихи места за плуване. Цикладските острови Аморгос, Сифнос, Милос и Парос предлагат алтернативи на Миконос и Санторини, с грънчарски работилници, пиратски заливи, катакомби и древни акрополи за разглеждане.

За приключения с лодка, Паксос и Сими са идеални, съчетавайки цветни пристанища, тайни плажове и неокласически чар. Междувременно Санторини се появява изненадващо – неговите вулканични разходки с лодка и черни пясъчни плажове доказват, че островът предлага много повече от снимки от меден месец.

И накрая, има големите хитове. Крит, с неговите минойски руини, плажове, аквариуми и туристически пътеки, е универсален остров, предлагащ по малко от всичко. Родос също предлага готова площадка със средновековни замъци, долини, пълни с пеперуди, и курорти с детски градини и водни паркове на място.

Защо работи



Според The ​​Times, това, което обединява тези острови, е съчетанието от достъпност, разнообразие и гостоприемство, ориентирано към семействата. Независимо дали търсите древна история, приключения на открито или просто тих залив и добра таверна, гръцките острови предлагат ненадмината комбинация – и топло посрещане за деца от всички възрасти.

