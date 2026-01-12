Близките съюзници на Русия разбраха, че тя не е в състояние да ги защити. Русия не може да се справи в тази сложна ситуация и това наистина променя цялата световна картина. Това заяви политикът, дипломат и министър на външните работи в правителството на Иван Костов, Надежда Нейнски, в предаването"Всичко, което се случва, показва едно, че многополюсния свят, за който много говорят и Русия, и Китай, и други държави, се оказа напълно беззъб. Русия през последните години загуби много престиж. Ако вземем в последователност събитията: тя не можа да защити Армения по време на анексията на Нагорни Карабах, знаете какво се случи с Башар Асад в Сирия, виждате какво става в Иран в момента, защото протестите в Иран на опозицията са незапомнени по своя мащаб и хората са решени да сложат край на режима на Али Хаменей. Такива протести бих казала, че Иран не помни. И във всичките тези конкретни конфликти Русия става ясно, че не може да защити своите съюзници", обясни дипломатът.Относно ситуацията във Венецуела, Нейнски каза, че Тръмп действа там, където смята, че контролът е осъществим, че съпротивата е управляема и че алтернативи липсват."Ако Европа не иска вмешателство от САЩ, Русия или Китай, тя трябва да се съсредоточи по-малко върху протестите и повече върху собствените си стратегически стъпки", подчерта Нейнски.Според нея България винаги ще бъде в Европа, като подчерта и основните стъпки през годините за страната ни: Шенген и влизането ни в еврозоната."Европейския съюз ще наложи необходимост от много по-голяма стратегическа гъвкавост, за да може да бъде преодолявано ветото на държави, чийто национален интерес в определени моменти се сблъсква с необходимостта от геополитическото значение за тежестта на Европа", обясни тя.А на въпрос какво трябва да направи България, за да има по-адекватна на световните процеси политика, Нейнски отговори: "България първо трябва да управи собствения си двор. Трябва да съумее, първо, от вътрешнополитическа гледна точка, тази гражданска енергия и този протест срещу статуквото да го трансформира в положителна енергия за реални и ефективни реформи. Защото най-важното в случая е протестът да се превърне в съзидателно действие за промяна", каза тя.