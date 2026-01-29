Euronews.
Тежката буря, която връхлита Япония, вече е причинила сериозни проблеми в движението, тъй като непрекъснатите снеговалежи създадоха опасни условия по пътищата, затруднявайки придвижването.
В област Ниигата община Цунан е регистрирала 21 см сняг за шест часа, а в района Татами, Фукушима са регистрирани 16 см за същия период. Общата снежната покривка вече достига 264 см в части от Ниигата и 150 см в град Аомори.
Според прогнозите, по-студените въздушни маси се очаква да засилят още повече явленията в Тохоку, както и в западната и източната част на Япония. В някои райони властите очакват да падне до 70 см нов сняг в рамките на 24 часа.
Компетентните служби предупреждават за проблеми с транспорта, повишен риск от лавини и възможни прекъсвания на електрозахранването, като призовават гражданите да избягват ненужни пътувания и да следват инструкциите за безопасност.
