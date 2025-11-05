Над 60 души загинаха след опустошителния тайфун "Калмаеги" във Филипините

© Най-малко 66 души са загинали, а стотици хиляди бяха принудени да напуснат домовете си, след като един от най-силните тайфуни тази година връхлетя централните Филипини, съобщават властите, цитирани от BBC.



Тайфунът "Калмаеги" предизвика тежки наводнения на най-населения централен остров Себу, където бяха регистрирани 49 жертви. Други 26 души се водят за изчезнали, съобщава служител на гражданската защита в радио интервю. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват хора, укрили се на покриви, докато коли и контейнери са пометени по улиците. Сред загиналите са и шестима членове на екипажа на военен хеликоптер, който се разби на остров Минданао, южно от Себу, докато участваше в спасителни операции.



Хеликоптерът се е разбил във вторник близо до Агусан дел Сур и е бил един от четирите, изпратени да помагат на пострадалите. "Комуникацията с хеликоптера беше изгубена, което доведе до започването на операция по търсенето и спасяването на екипа", съобщават филипинските военновъздушни сили. По-късно бяха открити телата на пилота и членовете на екипажа.



Тайфунът, известен местно като "Тино", отслабна след достигането си до сушата, но продължава да носи ветрове със скорост над 130 км/ч. Прогнозите сочат, че бурята ще премине през островите Висаяс и Южнокитайско море до сряда. Жителите на провинция Себу продължават да се възстановяват от смъртоносните наводнения. Над 400 000 души са били разселени, съобщава Националната агенция за бедствия.



Спасителите срещат сериозни затруднения при разчистването на отломките и потопените автомобили. "Това е най-лошото наводнение, което съм виждал. Почти всички реки на Себу преляха", заяви 19-годишният доброволец Карлос Хосе Ланас.



Губернаторът на Себу Памела Барикуатро описа бедствието като "безпрецедентно" и обяви бедствено положение, за да улесни оказването на помощ. Повечето от смъртните случаи са причинени от удавяне, а бурята е нанесла сериозни щети на жилищни райони. Спасителните екипи използват лодки, за да достигнат хората, останали затворени в домовете си.



Филипините са сред най-засегнатите от бури и тайфуни региони, като страната преживява средно 20 подобни стихии годишно. Тайфунът "Калмаеги" идва едва месец след като два последователни тайфуна - Рагаса (Нандо) и Буалой (Опонг) - отнеха десетки животи и нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в страната. Прогнозите сочат, че "Калмаеги" ще се придвижи към Виетнам, където вече се наблюдават рекордни валежи.