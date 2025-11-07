Над 50 души са ранени при експлозия в джамия в Индонезия

© Free Press Journal Най-малко 54 души бяха ранени при серия от експлозии в джамия в столицата на Индонезия, Джакарта, по време на петъчни молитви, съобщават местните полицейски служители, цитирани от The Independent. Джамията е част от гимназиален комплекс в района Келапа Гадинг. Полицията съобщава, че причината за инцидента все още се разследва.



Суфми Даско Ахмад, заместник-председател на Камарата на представителите, посети ранените в болница и заяви, че заподозреният извършител е около 17-годишен младеж. Началникът на полицията в Джакарта, Асеп Еди Сухаери, уточни, че пострадалите са с наранявания, вариращи от леки до сериозни, като много от тях са с изгаряния.



"Предприели сме мерки - разследваме местопрестъплението", заяви Сухаери пред репортери на място. Заместник-министърът на сигурността Лодевайк Фридрих потвърди, че поне две експлозии са избухнали в джамията, съобщава индонезийската държавна информационна агенция "Антара".



Комплексът се намира в оживен район на Северна Джакарта върху земя, собственост предимно на военноморските сили, където живеят много военни и пенсионирани офицери.