Над 4900 души вече са евакуирани от Близкия изток
До момента 23 европейски държави са активирали Механизма с искане на помощ за репатрирането на техни граждани, блокирани в зоната на конфликта.
С финансовата подкрепа на ЕС са организирани общо 59 евакуационни полета, а в следващите дни предстоят още.
