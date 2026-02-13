Le Figaro.
Френската компания Enedis, отговаряща за разпределението на електроенергията, отбеляза, че до петък сутринта специалистите са успели да възстановят електрозахранването на около половината от 900 хиляди клиенти, които са били засегнати от прекъсвания на тока вчера.
От компанията добавят, че са ангажирали 3 хиляди специалисти за разрешаване на проблема.
Най-силно засегнати са регионите Нова Аквитания и Окситания.
Според френската метеорологична служба, "Нилс“ е достигнал Корсика и е започнал постепенно да отслабва. В същото време, в нощта на петък скоростта на поривите на вятъра е достигнала 170 км/ч.
Междувременно в департаментите Ло и Гаронна и Жиронда е обявена най-високата – червена – степен на опасност от лоши метеорологични условия поради наводнения. В четири департамента във Френските Алпи е обявена повишена степен на опасност поради риск от лавини.
