CNN.
Болница в Исламабад призовава за даряване на кръв
Пакистанският институт за медицински науки, известен в Исламабад просто като PIMS, призовава жителите да даряват кръв, тъй като се справя с притока на пациенти, ранени при днешния атентат.
Хората, които живеят в столицата или в близкия Равалпинди, се приканват да даряват кръв, за да помогнат за спасяването на човешки животи.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.