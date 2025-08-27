Над 30 души загинаха при свлачище в северната част на Индия

© Проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в северните райони на Индия и станаха причина за смъртта на най-малко 34 души през последните 24 часа. "Поне 30 души загинаха в резултат на свлачище, което се е случило във вторник близо до храма Вайшно Деви на известния поклоннически маршрут“, съобщава индийската агенция NDTV.



Според медиите, миналата седмица поради наводненията в Джаму и Кашмир са загинали най-малко 60 души, а около 200 са безследно изчезнали.



В няколко района в северната част на Индия са затворени учебни заведения. Наблюдават се масови прекъсвания в работата на телекомуникационните мрежи.



"Първостепенната задача на властите е възстановяването на електроснабдяването, водоснабдяването и мобилната връзка, върху което се работи непрекъснато цяла нощ“, написа министърът на науката и технологиите на Индия Джитендра Сингх.



Индийските медии също съобщават, че в град Мадхапур в северозападната част на страната се е срутил мост и няколко автомобила са паднали в реката. Броят на ранените и загиналите не е уточнен.



В Пакистан също продължават да са в сила предупреждения за "висока“ и "много висока“ степен на опасност поради наводнения, причинени от проливни дъждове и излизане на реките от бреговете в районите, граничещи с Индия.