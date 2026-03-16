Към 7 ч. сутринта източно американско време в понеделник са отменени над 1800 полета във вътрешността на САЩ, както и полети към или от страната, след като масивна метеорологична система наруши въздушния транспорт в различни части на страната, принуждавайки Федералната авиационна администрация (FAA) да наложи забрана за излитане от големи летищни центрове, включително Атланта и Хюстън, според данни на FlightAware и FAA.Данните показват, че са регистрирани и над 1200 допълнителни закъснения на полети в САЩ.Смущенията настъпват по време на натоварения пролетен туристически сезон – един от пиковите периоди за търсенето на самолетни билети – което кара много пътници да се борят да намерят алтернативни полети.По-голямата част от отменените полети са от летищата в региона на Ню Йорк, като 149 полета са отменени на летище ЛаГуардия, 88 на международното летище Джон Ф. Кенеди, около 63 на международното летище Бостън Логан и 27 на международното летище Нюарк Либърти, според FlightAware.Регионът е един от най-натоварените авиационни коридори в света, което означава, че възникналите там проблеми могат бързо да се отразят на цялата национална мрежа за въздушен транспорт.Друга основна точка на затруднения е международното летище "О’Хара“ в Чикаго – един от най-големите въздушни центрове в страната, където според данните са отменени 133 излитания и 202 кацания.Няколко големи авиокомпании също са били силно засегнати. Endeavor Air отчете 278 отменени полета, следвана от Southwest Airlines с 265, Delta Air Lines с 231, American Airlines с 181, Republic с 171 и SkyWest с 156, показват данните на FlightAware.Нарушенията в пътуванията се случват, докато мощна мартенска буря преминава през САЩ, носейки условия на виелица в части от Средния Запад и заплаха от рядка силна буря по Източното крайбрежие.