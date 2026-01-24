ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 150 труса: Западна Турция бе ударена от сеизмичен рояк
©
Три от земетресенията са били с магнитуд от 5.2, 4.0 и 3.5 по скалата на Рихтер. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
Първият трус, от 5.2 по Рихтер, е регистриран на 62 км югоизточно от Балъкесир, на 11 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина от 11 км. Той е регистриран в ранните часове на 24 януари.
Последният трус е регистриран 15:12 часа местно време (14:12 часа българско време), на 56 км югоизточно от Балъкесир, на 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 9 км.
"ФОКУС" припомня, че сеизмичният рояк е поредица от земетресения, случващи се в определена зона за кратък период. Те се отличават с множество слаби до средни трусове, често свързани с вулканична или тектонична активност. Те могат да продължат от няколко часа до седмици или месеци, какъвто случай бе наблюдаван миналата година около остров Санторини, Гърция.
Още по темата
/
Потребителите на Android са получили предупреждението на Google, 30 секунди преди земетресението в Турция
11.08
Още от категорията
/
При покупка на стар автомобил от Германия не се заплаща ДДС, за чисто нов - ДДС се дължи в пълен размер
20.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат на 24 януари ...
22:41 / 23.01.2026
Освободиха от ареста собственика на бара в Кран Монтана, в който ...
20:20 / 23.01.2026
Циклон опустоши Южна Италия, щетите са в размер на стотици милион...
14:18 / 23.01.2026
МВнР: Обилни снеговалежи в 24 щата в САЩ, очаква се затваряне на ...
12:40 / 23.01.2026
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 45
12:05 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.