Спасителите издирват още 475 души, изчезнали в Индонезия, и 352 в Шри Ланка, след като циклонът Дитва и други бури причиниха наводнения и свлачища в региона.
Властите в Шри Ланка съобщиха, че около 218 000 души са във временни убежища, след като проливните дъждове предизвикаха свлачища, главно в централните хълмове, където се отглежда чай.
Железопътните и въздушните услуги са възобновени след прекъсване миналата седмица, но училищата остават затворени.
Президентът на Шри Ланка Анура Кумара Дисанаяке заяви, че циклонът Дитва е "най-голямото и най-опустошителното“ природно бедствие в историята на страната.
Същият циклон донесе и проливни дъждове в южния индийски щат Тамил Наду през уикенда, като властите съобщиха за трима загинали.
В Индонезия наводнения и свлачища на остров Суматра повредиха над 28 000 домове, а 1,4 милиона души бяха засегнати от проливните дъждове, причинени от тропическа буря, образувала се в Малакския проток, докато близо 300 000 души бяха разселени от наводненията.
В Южен Тайланд започна почистването на улици и сгради, след като тежките наводнения засегнаха над 1,5 милиона домакинства и 3,9 милиона души.
Властите работят за възстановяване на инфраструктурата, включително водоснабдяването и електричеството.
Тайландският премиер Анутин Чарнивиракул заяви, че очаква жителите да могат да се върнат по домовете си в рамките на една седмица.
