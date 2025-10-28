ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 100 вторични труса разтърсиха Турция
Земетресението, което бе регистрирано късно снощи е ранило 18 души, а турският министър на вътрешните работи Али Йерликая обяви, че са получени 504 сигнала, включително 25 сигнала за структурни щети.
Силното земетресение в Турция се усети в много градове в България
Според съобщението на кабинета на губернатора на Балъкесир, училищата няма да работят днес, а също така беше обявено, че бременни жени и хора с увреждания, които работят в държавни институции и организации, са пуснати в административен отпуск.
