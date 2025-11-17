Аl Jazeera.
Служител на агенцията потвърди, че близо 49 души са загинали и 20 са откарани в болница в критично състояние след инцидента, станал в събота в минната мина Каландо в провинция Луалаба.
В разговор с репортери, министърът на вътрешните работи на провинцията Рой Каумба Майонде отдаде инцидента в събота на "прибързаното преминаване на багерите“, което според него е довело до срутването на импровизирания мост в наводнен ров.
Майонде заяви, че е започнато разследване за установяване на отговорните за трагедията.
"Въпреки строгата забрана за влизане на обекта поради проливните дъждове и риска от свлачища, незаконни багери са влезли насилствено в мината“, заяви той.
Местните медии съобщиха по-рано, че 70 души са загинали при друг инцидент в мината Каландо в Мулондо, провинция Луалаба.
Видеоклип, разпространяващ се онлайн, заснет отдалеч, показва как голяма част от мината се срутва, а присъстващите на обекта панически бягат от опасността.
Съобщава се също, че много работници са заклещени под развалините, докато продължават спасителните операции.
Минните инциденти са често срещани в Демократична република Конго поради нерегулирани мини, пропуски в безопасността и неадекватна инфраструктура.
Занаятчийският добив осигурява работа на около 1,5 до 2 милиона души в Конго и косвено подпомага над 10 милиона души.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.