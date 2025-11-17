Сподели close
Близо 50 души загинаха в събота, 15 ноември, в остаряла медна мина в югоизточно Конго, след като част от нея се срути. Това съобщи Агенцията за занаятчийски добив на Конго, предава Аl Jazeera.

Служител на агенцията потвърди, че близо 49 души са загинали и 20 са откарани в болница в критично състояние след инцидента, станал в събота в минната мина Каландо в провинция Луалаба.

В разговор с репортери, министърът на вътрешните работи на провинцията Рой Каумба Майонде отдаде инцидента в събота на "прибързаното преминаване на багерите“, което според него е довело до срутването на импровизирания мост в наводнен ров.

Майонде заяви, че е започнато разследване за установяване на отговорните за трагедията.

"Въпреки строгата забрана за влизане на обекта поради проливните дъждове и риска от свлачища, незаконни багери са влезли насилствено в мината“, заяви той.  

Местните медии съобщиха по-рано, че 70 души са загинали при друг инцидент в мината Каландо в Мулондо, провинция Луалаба.

Видеоклип, разпространяващ се онлайн, заснет отдалеч, показва как голяма част от мината се срутва, а присъстващите на обекта панически бягат от опасността.

Съобщава се също, че много работници са заклещени под развалините, докато продължават спасителните операции.

Минните инциденти са често срещани в Демократична република Конго поради нерегулирани мини, пропуски в безопасността и неадекватна инфраструктура.

Занаятчийският добив осигурява работа на около 1,5 до 2 милиона души в Конго и косвено подпомага над 10 милиона души.