Над 10 труса разлюляха Албания, най-силният е с магнитуд от 4.0 по Рихтер
Първото земетресение е регистрирано на 87 км югоизточно от Елбасан, Албания, на 8 км източно от Корча, Албания, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран на 4 февруари в 23:10 часа местно време.
В същия район са регистрирани поредица от земетресения с магнитуд от 2.2 до 3.9 скалата на Рихтер.
Последният трус е регистриран в 06:06 часа местно време, той е с магнитуд 2.5 по скалата на Рихтер.
