Над десет труса са регистрирани в Албания, като най-силният от тях е с магнитуд 4.0 по скалата на Рихтер. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен центърПървото земетресение е регистрирано на 87 км югоизточно от Елбасан, Албания, на 8 км източно от Корча, Албания, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран на 4 февруари в 23:10 часа местно време.В същия район са регистрирани поредица от земетресения с магнитуд от 2.2 до 3.9 скалата на Рихтер.Последният трус е регистриран в 06:06 часа местно време, той е с магнитуд 2.5 по скалата на Рихтер.