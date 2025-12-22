The Independent.
Инцидентът е станал рано тази сутрин в канала Шропшър Юниън край Кемейри, близо до Уитчърч. Пожарната и спасителна служба обяви сериозен инцидент заради "значително нарушение" на канала. По данни на службата дупката е с приблизителни размери 50 на 50 метра, а три лодки са били заклещени в нея.
Екипите са били повикани в 4:22 часа местно време и са работили при изключително трудни условия - нестабилна почва и бързо изтичаща вода към околните земи. Повече от 10 души са изведени на безопасно място. Районът е отцепен, а гражданите са призовани да го избягват.
От полицията съобщиха, че няма данни за пострадали. Общинският съветник Анди Хол заяви пред, че някои местни жители първоначално са помислили, че става дума за земетресение. По думите му две лодки вече са паднали в дупката, а други две са на ръба и има риск да потънат.
Към 8:30 часа местно време ситуацията е била стабилизирана, с намален воден поток и без активни спасителни действия. От Британската геоложка служба посочват, че подобни срутвания могат да бъдат причинени от проливни дъждове, наводнения, промени във водните нива, строителни дейности и естествени процеси на изветряне.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.