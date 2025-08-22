Над 1,7 млн. са чуждестранните студенти в европейските страни. У нас липсва екзотика в разнообразието

© През 2023 г. в ЕС е имало 1,76 милиона студенти от чужбина, които са учили висше образование, което представлява 8,4% от всички студенти. Това показват данниге на Енростат, цитирани от "Фикус".



Сред страните от ЕС, Люксембург е имал най-висок дял на чуждестранни студенти сред студентите във висшето образование (52,3%), следван дистанционно от Малта (29,6%) и Кипър (22,3%).



За разлика от това, Гърция (3,0%), Хърватия (3,7%) и Испания (4,3%) са регистрирали най-ниски дялове.



В 20 страни от ЕС най-голямата група студенти от чужбина са от други части на Европа. Този дял е най-висок в Словакия (91,3%), следвана от Словения (89,4%) и Хърватия (89,0%).



Студентите от Азия са най-голямата група чуждестранни студенти в Ирландия (45,0%), Финландия (43,35%), Германия (40,1%) и Италия (36%).



Във Франция повече от половината (52,3%) от студентите във висше образование от чужбина през 2023 г. са били от Африка, което е било и най-голямата група чуждестранни студенти в Португалия (42,1%).



В Испания повечето от чуждестранните студенти във висше образование (46,7%) са били от Карибите, Централна и Южна Америка.